Этот контент был опубликован 5 декабря 2019 г. 17:01

Лондон. 5 декабря. ИНТЕРФАКС - Международное рейтинговое агентство Fitch сохранило прогнозы роста мировой экономики на 2019-2020 годы: агентство по-прежнему ожидает замедления темпов глобального экономического подъема в текущем году до 2,6% с 3,2% в 2018 году.

В 2020 году, согласно прогнозу Fitch, мировой ВВП увеличится на 2,5%, а в 2021 году - на 2,7%.

"Устойчивость сферы услуг и продолжающийся рост потребительских расходов в развитых странах будут способствовать стабилизации глобального экономического подъема в следующем году после его резкого замедления в 2019 году", - говорится в докладе Global Economic Outlook (GEO), опубликованном Fitch.

"Мы почти не видим сигналов скорого восстановления деловой активности в глобальном промышленном секторе, однако сфера услуг играет гораздо более существенную роль, по крайней мере в развитых странах. Если спад в промышленности не усилится, более стабильная картина в сфере услуг должна поддержать выравнивание глобального экономического роста в следующем году", - отмечает старший экономист Fitch Брайан Култон.

"На долю сферы услуг приходится порядка 70% ВВП в развитых странах, и в этом секторе рост был гораздо более устойчивым в последние 18 месяцев, чем в промышленности. Увеличение торгового протекционизма и последствия возросшей торговой неопределенности для инвестиций бизнеса нанесли гораздо более серьезный урон промышленности, чем сфере услуг в развитых странах. Уже есть некоторые сигналы того, что спад активности в промышленном секторе начинает ослабевать, однако ничто не указывает на ее серьезное восстановление", - говорится в GEO.

Сфера услуг в большей степени зависит от потребительских расходов, повышение которых, например, в США не замедлялось в последние пару лет, отмечают в Fitch.

Помимо благоприятного импульса в потребительском секторе, стабилизации мировой экономики в 2020 году будут способствовать недавние шаги по наращиванию бюджетных стимулов многими крупными экономиками, а также тот факт, что экономический рост в Китае пройдет дно в первом полугодии следующего года, говорится в докладе.

Эксперты агентства не ожидают дальнейшего снижения процентных ставок Федрезервом США, а также не считают, что предпринятые за последнее время меры смягчения монетарной политики мировыми центробанками будут способствовать усилению глобального экономического роста.

Прогнозы Fitch основаны на мнении о том, что США продолжат поднимать пошлины на товары китайского экспорта, поскольку две страны пока так и не смогли заключить торговое соглашение.

Согласно оценкам агентства, ВВП США вырастет на 2,3% в 2019 году, а в 2020 году подъем замедлится до 1,7%, поскольку благоприятные последствия бюджетных стимулов ослабнут.

ВВП еврозоны увеличится соответственно на 1,2% и 1,1% в 2019 и 2020 годах, ВВП Китая - на 6,1% и 5,7%, прогнозирует Fitch.

Служба финансово-экономической информации

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пк мв

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