Этот контент был опубликован 26 июня 2019 г. 12:30

Лондон. 26 июня. ИНТЕРФАКС - Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings ожидает, что темпы роста мировой экономики в ближайшие два года могут еще более замедлиться в случае введения новых пошлин США против китайской продукции.

Если США введут 25%-ные пошлины на оставшуюся часть продукции из КНР на сумму $300 млрд, это может замедлить подъем мирового ВВП на 0,4 процентного пункта в 2020 году. В том числе темпы роста экономик США и Китая будут ниже соответственно на 0,4 п.п. и 0,6 п.п.

В результате глобальный ВВП увеличится по итогам текущего года на 2,7%, а в 2020 году подъем замедлится до 2,4%. При этом в последнем прогнозе Global Economic Outlook (GEO), опубликованном 17 июня, данные оценки составляли 2,8% и 2,7% соответственно.

"Введение тарифов на весь импорт из Китая, рассматриваемое администрацией США, будет означать значительную эскалацию торговой напряженности", - говорится в сообщении Fitch.

Экономическая команда агентства оценила сценарий, при котором США вводят импортные пошлины в размере 25% на оставшуюся часть китайских товаров на сумму $300 млрд, а в ответ КНР принимают ответные меры, устанавливая 25%-ные пошлины на американский импорт на $20 млрд и повышая до 50% уже существующие пошлины на товары на $100 млрд. Также эта ситуация предполагает, что Китай снизит процентные ставки на 50 базисных пунктов и позволит курсу юаня снизиться на 5% относительно базового сценария Fitch. Федеральная резервная система ответит на это также сокращением ставок.

"Для Китая и США тарифы будут способствовать снижению объемов экспорта и повышению импортных цен, что приведет к увеличению расходов компаний и сокращению реальной заработной платы, - отмечается в сообщении. - Доверие предпринимателей и цены акций также снизятся, что еще больше скажется на инвестициях в бизнес и уменьшит объемы потребления".

Среди стран, не вовлеченных напрямую в торговый конфликт, наиболее существенное негативное воздействие будет испытывать Южная Корея: темпы роста ВВП страны в 2020 году могут оказаться на 1 п.п. ниже базового сценария Fitch при эскалации напряженности.

Также будут затронуты сырьевые экспортеры, такие как Россия и Бразилия, поскольку замедление темпов подъема мировой экономики вызовет снижение цен на нефть и другие виды сырья.

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