Этот контент был опубликован 18 ноября 2019 г. 16:07

Дирборн. 18 ноября. ИНТЕРФАКС - Американский автопроизводитель Ford Motor Co. представил электрический кроссовер Mustang Mach-E на мероприятии в преддверии автосалона в Лос-Анджелесе.

В зависимости от модели Mach-E сможет проезжать без подзарядки от 370 до как минимум 480 км. Время зарядки электромобиля с 10% до 80% с помощью системы быстрой подзарядки составит около 38 минут.

Стартовая цена электромобилей составит около $43,895 тыс. для базовой комплектации модели Select и примерно $60,5 тыс. для модели GT. С точки зрения цены Mach-E будет конкурировать с новым электромобилем Model Y от Tesla, который будет стоить от $47 тыс. до $60 тыс.

По словам главного исполнительного директора Ford Джима Хэккета, Mach-E будет оснащен новой системой помощи водителю, которая, как ожидается, будет конкурировать с системами Autopilot от Tesla и Cadillac Super Cruise, пишет CNBC.

Производство новых электромобилей будет осуществляться в Мексике. Ford будет производить электромобили в Мексике. Продажи Mach-E в Европе начнутся в конце 2020 года.

Акции Ford в ходе предварительных торгов в Нью-Йорке в понедельник дорожают на 1,12%.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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