Ford сменил главу своего бизнеса в Китае
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Пекин. 24 октября. ИНТЕРФАКС - Американский производитель автомобилей Ford Motor Co. назначил Чена Аннинга новым руководителем своего китайского подразделения вместо ушедшего в отставку по личным причинам Джейсона Луо, говорится в пресс-релизе Ford.
Кроме того, китайский бизнес, ранее входивший в состав Азиатско-Тихоокеанского региона, будет выделен в самостоятельное подразделение.
Таким образом Ford надеется вернуться к росту продаж на крупнейшем авторынке мира. В 2017 году продажи Ford в Китае снизились на 6% по сравнению с 2016 годом, а за 9 месяцев 2018 года падение составляет 30%.
Ч.Аннинг проработал в Ford 17 лет, после чего возглавил китайское подразделение Jaguar Land Rover. Затем он работал гендиректором китайского автопроизводителя Chery Automobile, откуда уволился в прошлом месяце.
Акции Ford дешевеют на 0,35% в ходе предварительных торгов в среду. С начала года капитализация компании упала на 31%, до $33,52 млрд.
Служба финансово-экономической информации
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Интерфакс