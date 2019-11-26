Этот контент был опубликован 26 ноября 2019 г. 14:43

Нью-Йорк. 26 ноября. ИНТЕРФАКС - Американская телерадиокомпания Fox Corp. продала все время, отведенное на показ рекламных роликов в ходе трансляции финала Национальной футбольной лиги (НФЛ), также известного как Супербоул, за несколько месяцев до мероприятия.

Стоимость 30-секундного рекламного ролика во время Супербоула в этом году составила рекордные $5,6 млн, однако компании, которые купили сразу несколько рекламных слотов, получили скидку. В прошлом году стоимость рекламы оценивалась в $5,3 млн.

В последние несколько лет темпы покупки рекламных слотов замедлились. CBS, которая транслировала Супербоул в прошлом году, продала все рекламное время всего за несколько часов до начала мероприятия. В нынешнем году финал НФЛ пройдет 2 февраля в Майами.

Fox отметила активный спрос со стороны технологических и автомобильных компаний, а также производителей напитков, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на исполнительного вице-президента Fox Sports по продажам Сета Уинтера. По его словам, во время трансляции можно будет также увидеть рекламу стриминговых сервисов.

Каждый рекламный слот был продан более чем за $5 млн, исключение было сделано лишь для одной компании, которая заплатила меньше этой суммы, поскольку на протяжении длительного времени покупает сразу несколько рекламных мест, сказал Уинтер. Согласно подсчетам Bloomberg, общий объем продаж, предположительно, превысил $400 млн.

ор аш ав*

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!