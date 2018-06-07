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Вашингтон. 7 июня. ИНТЕРФАКС - Глава Европейского совета Дональд Туск в четверг заявил, что члены "Большой семерки" должны оставаться приверженными существующему международному порядку, несмотря на политический курс президента США Дональда Трампа.

"Не секрет, что наши переговоры будут проводиться в специфическом политическом контексте недавних решений, принятых Д.Трампом", - написал Д.Туск в статье, опубликованной в газете "Нью-Йорк таймс" в преддверии саммита G7.

Глава Евросовета заявил, что решения президента США о выходе Вашингтона из Парижского соглашения по климату и введении пошлин на сталь и алюминий, являются "плачевными и вызывающими беспокойство". Однако, по его мнению, они не смогут повлиять на единство "Большой семерки".

"США, возможно, не заинтересованы в том, чтобы подтвердить нашу общую приверженность международному порядку, основанному на нормах права, что является главной целью нашей "Группы семи", - отмечает Д.Туск.

"Все, кто хотел бы уничтожить этот порядок, должны знать, что мы будем оставаться едиными и защищать его. Я буду обсуждать этот вопрос с другими членами G7", - добавил он.

При этом Д.Туск отметил, что не хотел бы винить лишь США в том, что американо-европейские отношения переживают кризис.

"В Европе есть те, кто выступает за более тесное сотрудничество с Китаем и Россией, считая это альтернативой нынешнему порядку. Не следует давать им новые аргументы для этого - они получили достаточно за последние месяцы. Эти люди забывают о том, что мир становится лучше, благодаря как американцам, так и европейцам в равной степени", - считает глава Евросовета.

Д.Туск также заявил, что сотрудничество в рамках G7 представляет собой "защиту свободного мира от тех, кто пренебрегает фундаментальными ценностями - свободой и достоинством личности, равными правами всех людей и наций и честными законами".

"Это и стало причиной исключения России из нашей группы после того, как она осуществила нападение на Украину", - говорится в статье.

"Наиболее важным будет дух нашей дискуссии и вера в то, что лишь сплоченность сможет помочь защитить свободный мир (от нарушений прав и ценностей - ИФ)", - добавил Д.Туск.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель также заявила, что она ожидает "проблематичных дискуссий" на саммите G7, который пройдет 8-9 июня в Канаде. СМИ при этом отмечают, что в этой связи А.Меркель упомянула серьезные разногласия между США и многими из их партнеров. Кроме того, Франция вслед за Германией предупредила президента США, что не подпишет совместное заявление "Группы семи" на саммите в Канаде без серьезных уступок со стороны США, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на представителя администрации президента Франции.

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Интерфакс