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Этот контент был опубликован 9 июня 2018 г. 17:57 09.06.2018 - 17:57

Вашингтон. 9 июня. ИНТЕРФАКС - Лидеры стран "Группы семи" на саммите в Канаде обсудили угрозу неконтролируемой миграции и способы урегулирования этой проблемы, заявил в субботу президент США Дональд Трамп.

"Мы также обсудили вопрос неконтролируемой миграции и угрозу, которую она представляет как для национальной безопасности (США - ИФ), так и для других групп и стран", - сказал он в ходе пресс-конференции на саммите.

"Мы привержены идее решить вопрос миграции через создание условий, при которых мигранты могут оставаться и процветать в своих родных странах", - добавил президент США.

1ла аю ки

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