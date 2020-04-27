Москва. 27 апреля. ИНТЕРФАКС - GAFTA (Международная ассоциация торговли зерном и кормами) призывает Россию присоединиться к заявлению 26 стран-членов ВТО об открытой и предсказуемой торговле и о противодействии экспортным ограничениям в условиях пандемии.

"22 апреля 2020 года 26 стран-членов ВТО подписали совместное международное заявление, которое отражает стремление к открытой и предсказуемой торговле и к противодействию экспортным ограничениям. Мы надеемся, что вами также будет рассмотрена возможность присоединения к этой международной инициативе", - говорится в письме GAFTA в адрес главы правительства РФ Михаила Мишустина (копия имеется в распоряжении "Интерфакса").

GAFTA отмечает лидирующую роль России как мирового экспортера пшеницы и выражает уверенность в том, что "будет найден оптимальный баланс между мерами по охране здоровья и обеспечением экономической стабильности государства для сохранения производства, торговли и экспорта сельскохозяйственной продукции". "В период роста мировой потребности в продовольствии чрезвычайно важной задачей является поддержание непрерывной цепи экспортных поставок без каких-либо ограничений", - говорится в письме.

Согласно письму, нынешний глобальный кризис в области здравоохранения, а также ограничительные меры, которые многие страны используют для преодоления COVID-19, сильно влияют на экономику, что, в свою очередь, создает беспрецедентные проблемы в отношении поставок продовольствия и кормов во всем мире. "Существует реальная необходимость в "зелёных коридорах" для торговых потоков. Мы наблюдаем, как страны вводят новые ограничения экспорта, и анализируем влияние предпринимаемых мер на мировую продовольственную безопасность, - говорится в документе. - Сейчас дефицит продовольствия не является проблемой. Все, что необходимо - обеспечение непрерывной цепочки поставок пищевых продуктов. Риск того, что все больше стран введет ограничения, как формальные, так и неформальные, в портах или на границах вызывает беспокойство у членов GAFTA. Мы призываем правительства всех стран учитывать это при принятии политических решений".

GAFTA предлагает всем странам-членам ВТО совместно контролировать предложение и спрос на ключевые продукты, которые могут повлиять на рынок и его развитие, следить за мировыми запасами и потреблением продуктов питания и кормов.

"Согласованные действия правительств могут способствовать тому, чтобы пандемия COVID-19 не превратилась в глобальный продовольственный кризис", - подчеркивается в письме.

Членами GAFTA являются более чем 1,9 тыс. сельскохозяйственных компаний из 98 стран мира.

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