Этот контент был опубликован 7 октября 2019 г. 14:38

Бостон. 7 октября. ИНТЕРФАКС - Американский промышленный конгломерат General Electric Co. (GE) заморозит выплату отчислений в собственный пенсионный фонд для 20 тыс. сотрудников в США с 1 января 2021 года, говорится в пресс-релизе компании.

Кроме того, GE предлагает 100 тыс. бывшим сотрудникам компании, которые имеют право на получение выплат из пенсионного фонда, однако пока не воспользовались этим правом, получить все полагающиеся им средства в виде единовременной выплаты.

Также компания рассчитывает заранее выделить $4-5 млрд на финансирование обязательных пенсионных отчислений, которые она должна будет совершить в 2021-22 годах.

Ожидается, что данные меры помогут GE сократить пенсионный дефицит на $5-8 млрд, а чистый объем задолженности - на $4-6 млрд.

На конец 2018 года в GE работали 283 тыс. сотрудников, из них 97 тыс. - в США.

Акции компании в ходе предварительных торгов в понедельник дорожают на 0,8%. С начала года ее капитализация выросла на 18%, до $74,8 млрд.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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