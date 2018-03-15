General Motors будет собирать беспилотные автомобили в Мичигане с 2019г
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Детройт. 15 марта. ИНТЕРФАКС - Крупнейший автомобилестроительный концерн General Motors Co. (GM) планирует производить беспилотные автомобили Cruise AV на заводах в штате Мичиган и ожидает, что первые машины поступят на рынок уже в 2019 году, говорится в пресс-релизе компании.
В Cruise AV не будет рулевого колеса, педалей или рычагов управления.
В связи с производством новой модели GM инвестирует более $100 млн в модернизацию заводов.
В 2016 году GM приобрел компанию Cruise Automation за $1 млрд, и в 2017 году испытал самоуправляемый автомобиль Cruise на улицах Сан-Франциско.
Служба финансово-экономической информации
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Интерфакс