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Этот контент был опубликован 15 марта 2018 г. 18:09 15.03.2018 - 18:09

Детройт. 15 марта. ИНТЕРФАКС - Крупнейший автомобилестроительный концерн General Motors Co. (GM) планирует производить беспилотные автомобили Cruise AV на заводах в штате Мичиган и ожидает, что первые машины поступят на рынок уже в 2019 году, говорится в пресс-релизе компании.

В Cruise AV не будет рулевого колеса, педалей или рычагов управления.

В связи с производством новой модели GM инвестирует более $100 млн в модернизацию заводов.

В 2016 году GM приобрел компанию Cruise Automation за $1 млрд, и в 2017 году испытал самоуправляемый автомобиль Cruise на улицах Сан-Франциско.

Служба финансово-экономической информации

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