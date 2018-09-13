Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 13 сентября 2018 г. 17:32 13.09.2018 - 17:32

Детройт. 13 сентября. ИНТЕРФАКС - Американская General Motors Co. отзывает более 1 млн пикапов и внедорожников из-за проблем с рулевым управлением.

По словам представителя компании, дефекты уже вызвали 30 аварий, в результате которых были травмированы два человека, сообщает The Wall Street Journal. Проблема может вызвать трудности при управлении автомобилем, особенно на низких скоростях, увеличивая риск аварии.

В программу отзыва попадают Chevrolet Silverado 1500, GMC Sierra 1500, Chevy Suburban и Chevy Tahoe, GMC Yukon и Cadillac Escalade из модельного ряда 2015 года.

Все эти автомобили производятся на одной платформе и входят в число наиболее продающихся и прибыльных для компании.

Дилеры GM проведут обновление программного обеспечения гидроусилителя руля бесплатно.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

оь им

Neuer Inhalt Horizontal Line