Этот контент был опубликован 16 октября 2019 г. 18:25

Детройт. 16 октября. ИНТЕРФАКС - Руководство General Motors Co. (GM) и профсоюз работников автомобильной отрасли США (United Auto Workers, UAW) заключили предварительное соглашение, касающееся нового трудового договора.

Соглашение, о котором UAW объявил в среду, может положить конец забастовке, продолжающейся уже около месяца. Руководство профсоюза в четверг примет решение о том, выносить ли соглашение на голосование и следует ли продолжать забастовку, пока оно будет проходить.

"Главным приоритетом для национальной команды переговорщиков было согласование четкого и справедливого договора, который заслуживают члены нашего профсоюза", - заявил вице-президент UAW Терри Диттс в пресс-релизе, размещенном на сайте профсоюза.

Забастовка работников GM привела к остановке работы более 30 заводов концерна на территории США. По данным аналитиков, эта акция обходится компании в $50-100 млн в день. JPMorgan Chase оценил потери GM за первые две недели забастовки более чем в $1 млрд.

Акции GM в ходе торговой сессии в Нью-Йорке в среду дорожают на 1,9%.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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