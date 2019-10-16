Детройт. 16 октября. ИНТЕРФАКС - Руководство General Motors Co. (GM) и профсоюз работников автомобильной отрасли США (United Auto Workers, UAW) заключили предварительное соглашение, касающееся нового трудового договора.
Соглашение, о котором UAW объявил в среду, может положить конец забастовке, продолжающейся уже около месяца. Руководство профсоюза в четверг примет решение о том, выносить ли соглашение на голосование и следует ли продолжать забастовку, пока оно будет проходить.
"Главным приоритетом для национальной команды переговорщиков было согласование четкого и справедливого договора, который заслуживают члены нашего профсоюза", - заявил вице-президент UAW Терри Диттс в пресс-релизе, размещенном на сайте профсоюза.
Забастовка работников GM привела к остановке работы более 30 заводов концерна на территории США. По данным аналитиков, эта акция обходится компании в $50-100 млн в день. JPMorgan Chase оценил потери GM за первые две недели забастовки более чем в $1 млрд.
Акции GM в ходе торговой сессии в Нью-Йорке в среду дорожают на 1,9%.
Служба финансово-экономической информации
business@interfax.ru
finance@interfax.ru
ор им