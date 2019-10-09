Детройт. 9 октября. ИНТЕРФАКС - Американский автомобилестроительный концерн General Motors Co. и представители Профсоюза работников автомобильной отрасли США (United Auto Workers, UAW) находятся в процессе обсуждения условий оплата труда рабочих на заводах компании, одного из ключевых вопросов на переговорах.
UAW призывает GM зафиксировать в новом трудовом соглашении гарантированное повышение зарплат для членов профсоюза, тогда как компания хочет увеличить размер выплат рабочим за счет единовременных премий, которые не приведут к увеличению затрат компании на оплату труда в долгосрочной перспективе, пишет Dow Jones со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.
Достижение соглашения по этому вопросу является одним из немногих оставшихся препятствий для заключения трудового соглашения и прекращения забастовки работников заводов GM.
Главный переговорщик UAW Терри Диттс написал в письме членам профсоюза во вторник, что UAW также добивается, чтобы компания обязалась производить автомобили в США, а не импортировать их. Лидеры профсоюза были недовольны принятым GM в прошлом году решением закрыть четыре завода в США после увеличения импорта из Мексики.
Забастовка работников GM привела к остановке работы более 30 заводов концерна на территории США. По данным аналитиков, эта акция обходится компании в $50-100 млн в день. JPMorgan Chase на прошлой неделе оценил потери GM за две недели забастовки более чем в $1 млрд.
Остановка производства на заводах GM, которая, по мнению аналитиков, негативно отразится на результатах концерна за третий квартал, также ставит под угрозу оптимистичный прогноз компании на второе полугодие. Весной топ-менеджеры GM сказали инвесторам, что ожидают восстановления показателей в третьем и четвертом кварталах на фоне роста производства новых автомобилей класса SUV и пикапов.
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