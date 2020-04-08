Этот контент был опубликован 8 апреля 2020 г. 16:35

Детройт. 8 апреля. ИНТЕРФАКС - General Motors Co. (GM) выпустит 30 тыс. аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) по заказу федерального правительства США для пополнения национальных запасов оборудования, необходимого для борьбы с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.

Министерство здравоохранения и социальных служб США в среду объявило о заключении контракта с GM на общую сумму $489 млн в рамках закона об оборонном производстве, цель которого - активизировать выпуск аппаратов ИВЛ.

По условиям контракта, GM передаст в стратегический резерв США 6 тыс. 132 аппарата к 1 июня, оставшаяся часть будет поставлена до конца августа, сообщило ведомство.

Выпуском аппаратов ИВЛ автоконцерн займется в сотрудничестве с производителем медицинского оборудования Ventec Life Systems, говорится в пресс-релизе GM.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп объявил о задействовании закона времен Корейской войны (1950-1953 годы) об оборонном производстве (Defense Production Act), чтобы производители оборудования смогли как можно скорее начать производство аппаратов ИВЛ.

Ранее Трамп раскритиковал GM за недостаточные усилия по производству аппаратов ИВЛ и призвал компанию немедленно начать их выпуск.

В связи с продолжающимся распространением коронавируса в США и ростом числа пациентов в таких крупных районах, как Нью-Йорк, страна испытывает острую нехватку таких аппаратов, отмечает газета The Wall Street Journal.

В настоящий момент число заразившихся коронавирусом на территории США выросло до 400 тыс. человек, свыше 12,8 тыс. человек умерли с начала пандемии, следует из данных служб здравоохранения Соединенных Штатов.

В штате Нью-Йорк, наиболее пострадавшем от пандемии, зафиксировано более 142 тыс. случаев заражения. Число скончавшихся от последствий заражения коронавирусом - 5,5 тыс. человек.

США стоят на первом месте среди всех стран по количеству выявленных заражений COVID-19.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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