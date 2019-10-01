Этот контент был опубликован 1 октября 2019 г. 17:40

Детройт. 1 октября. ИНТЕРФАКС - Забастовка работников заводов американского автомобилестроительного концерна General Motors Co. продолжается третью неделю и приводит к финансовым потерям как для компании, так и для ее участников.

Забастовка стала самой долгой в истории концерна с 1970 года, пишет The Wall Street Journal. По данным аналитиков, эта акция обходится компании в $50-100 млн в день. Забастовка привела к остановке работы более 30 заводов GM на территории США.

При этом аналитики Jefferies подсчитали, что первые две недели забастовки стоили компании около $800 млн.

GM и представители Профсоюза работников автомобильной отрасли США (United Auto Workers, UAW) пытаются разрешить противоречия по ключевым вопросам, таким как оплата труда и привлечение к работе временных сотрудников, однако пока что им не удается прийти к соглашению.

По словам работников заводов GM, профсоюз предупреждал о возможности забастовки на протяжении нескольких месяцев. В марте лидеры UAW повысили размер еженедельных выплат для сотрудников на время забастовок с $200 до $250, чтобы оказать протестующим финансовую помощь и компенсировать их потери из-за приостановки работы, однако эта сумма не покрывает их полную зарплату.

Остановка производства на заводах GM, которая, по мнению аналитиков, негативно отразится на результатах концерна за третий квартал, также ставит под угрозу оптимистичный прогноз компании на второе полугодие. Весной топ-менеджеры GM сказали инвесторам, что ожидают восстановления показателей в третьем и четвертом квартале на фоне роста производства новых автомобилей класса SUV и пикапов.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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