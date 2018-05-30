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Этот контент был опубликован 30 мая 2018 г. 18:22 30.05.2018 - 18:22

Нью-Йорк. 30 мая. ИНТЕРФАКС - Один из крупнейших инвестбанков Уолл-стрит Goldman Sachs Group потратил два года на разработку приложения для анализа уязвимости перед миноритарными инвесторами-активистами, сообщает агентство Bloomberg.

Goldman запускает приложение Jupiter ("Юпитер"), которое просеивает данные об акционерах компании, затем объединяет их с другой информацией для оценки уязвимости перед действиями активистов. Если раньше такой анализ занимал не один день, то теперь клиенты инвестбанка смогут проводить его самостоятельно за считанные секунды.

Как отмечает Bloomberg, приложение в ближайшие недели будет предложено вниманию компаний, которые могут стать объектом корпоративного рейдерства. Программа определяет фонды, владеющие акциями компании, показывает динамику бумаг по отношению к другим активам в портфеле. Считается, что при наличии такой информации легче противостоять требованиям активиста, например, если компания увеличивает прибыль или выплачивает более высокие дивиденды.

"Лучшей защитой от активистов является решительное наступление в виде максимально возможной стоимости акций и группы инвесторов, которые верят в ваши бумаги", - отметил партнер Goldman Стивен Барг, участвовавший в разработке приложения.

По данным Lazard, в 2017 году инвесторы тратили рекордно высокие суммы, пытаясь добиться изменения состава совета директоров и других перемен в компаниях Уолл-стрит. Из-за вмешательства миноритариев компании были вынуждены менять долгосрочные стратегии, увольнять топ-менеджеров, сокращать планы развития в пользу более высоких выплат акционерам.

Служба финансово-экономической информации

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