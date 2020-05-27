Этот контент был опубликован 27 мая 2020 г. 8:36

Маунтин-Вью. 27 мая. ИНТЕРФАКС - Американская Alphabet Inc. (SPB: GOOG), холдинговая компания Google, планирует начать процесс возвращения сотрудников в ряд офисов 6 июля.

Такую дату главный исполнительный директор компании Сандар Пичай назвал в сообщении для сотрудников, с текстом которого ознакомился MarketWatch.

Первоначально на работу смогут вернуться около 10% штата каждого из офисов, к сентябрю этот показатель может быть доведен до 30%.

Те сотрудники, которые предпочтут продолжить работу из дома, могут получить компенсацию до $1 тыс. на оборудование и мебель.

"Если внешние условия позволят, мы начнем открывать больше зданий в большем числе городов", - сказал представитель Google. Он пояснил, что возвращение сотрудников в офисы будет происходить на ротационной основе, возможно, один раз в пару недель - так, чтобы в здании работало не более 10% штата.

Котировки акций Alphabet с начала текущего года выросли на 6%, в то время как значение фондового индекса Standard & Poor's 500 поднялось на 7,4%.

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