Москва. 20 мая. ИНТЕРФАКС - Американская Google приостановила предоставление услуг и технической поддержки китайской Huawei, сообщает Financial Times со ссылкой на свои источники.

На прошлой неделе Вашингтон принял решение внести Huawei в список компаний, поставки для которых из США могут осуществляться только на основании специальных лицензий.

Huawei, которая является вторым крупнейшим в мире производителем смартфонов, использует в них операционную систему Android от Google. В прошлом году китайская компания поставила на рынок 200 млн смартфонов.

Android является общедоступным ПО, но Huawei теперь не сможет получать различные услуги, предоставляемые партнерам самой Google.

При производстве оборудования Huawei широко использует также американские полупроводники, производимые Qualcomm, Intel и Broadcom. Общий объем закупок китайской компанией комплектующих в США составляет $11 млрд.

Как сообщает агентство Bloomberg, Intel Corp., Qualcomm Inc., Xilinx Inc. и Broadcom Inc. уведомили своих сотрудников о прекращении поставок для Huawei до особого распоряжения.

Блокирование китайской компании доступа к ключевым компонентам негативно отразится как на американских поставщиках полупроводников, так и на глобальной отрасли в целом, предупреждают эксперты.

Intel является главным поставщиком серверных чипов для Huawei, Qualcomm - процессоров и модемов для смартфонов китайской компании Xilinx - программируемых чипов, используемых в сетевом оборудовании, а Broadcom - коммутационных чипов.

Huawei "в значительной мере зависит от американских полупроводников и серьезно пострадает от отсутствия ключевых компонентов", отмечает аналитик Rosenblatt Securities Райан Кунц.

Запрет, введенный Штатами, "может вынудить Китай отложить создание 5G-сети, что негативно скажется на мировых поставщиках компонентов", считает эксперт.

По сообщениям СМИ, Huawei создала существенные запасы комплектующих и вела работу по поиску альтернативных источников поставок полупроводников, а также разрабатывает собственную операционную систему для смартфонов.

Выручка Huawei составила в прошлом году $105 млрд, прибыль превысила $8 млрд.

