Манама. 14 апреля. ИНТЕРФАКС - Государственная авиакомпания Бахрейна Gulf Air впервые за четыре года совершила рейс в Иран для эвакуации своих граждан из этой страны в условиях пандемии, сообщают арабские СМИ.
В 2016 году Бахрейн решил приостановить воздушное сообщение с Ираном после разрыва отношений из-за вмешательства Тегерана во внутренние дела этого островного арабского государства, по версии Бахрейна.
В марте МИД Ирана упрекнул официальную Манаму, что она отказывается вернуть 1300 своих граждан, совершавших паломничество к шиитским святыням. Тогда же внешнеполитическое ведомство ИРИ заявило о готовности сотрудничества c Бахрейном для возвращения его граждан на родину.
Подробнее см. ленту финансово-экономической информации
Дк ск*