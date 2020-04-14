Этот контент был опубликован 14 апреля 2020 г. 11:54

Манама. 14 апреля. ИНТЕРФАКС - Государственная авиакомпания Бахрейна Gulf Air впервые за четыре года совершила рейс в Иран для эвакуации своих граждан из этой страны в условиях пандемии, сообщают арабские СМИ.

В 2016 году Бахрейн решил приостановить воздушное сообщение с Ираном после разрыва отношений из-за вмешательства Тегерана во внутренние дела этого островного арабского государства, по версии Бахрейна.

В марте МИД Ирана упрекнул официальную Манаму, что она отказывается вернуть 1300 своих граждан, совершавших паломничество к шиитским святыням. Тогда же внешнеполитическое ведомство ИРИ заявило о готовности сотрудничества c Бахрейном для возвращения его граждан на родину.

Подробнее см. ленту финансово-экономической информации

Дк ск*

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