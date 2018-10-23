Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 23 октября 2018 г. 14:49 23.10.2018 - 14:49

Нью-Йорк. 23 октября. ИНТЕРФАКС - Крупнейший американский производитель мотоциклов Harley-Davidson Inc. добровольно отзывает с рынка 238,3 тыс. мотоциклов, чтобы устранить проблемы с гидравлическим приводом сцепления.

Отзыв затрагивает мотоциклы Touring, Trike и CVO Touring 2017 и 2018 годов, а также некоторые модели Softail 2017 года, говорится в сообщении компании, опубликованном вскоре после обнародования ее отчетности за III квартал.

Затраты в связи с отзывом продукции с рынка составят $35 млн, которые будут проведены в отчетности за IV квартал.

Чистая прибыль Harley-Davidson в июле-сентябре подскочила до $113,86 млн, или $0,68 на акцию, с $68,21 млн, или $0,40 на акцию, за аналогичный период 2017 года.

Скорректированная прибыль составила 78 центов в расчете на акцию. Консенсус-прогноз для этого показателя равнялся 53 центам на акцию.

Рост спроса на более дорогостоящие модели мотоциклов по всему миру компенсировал снижение продаж в количественном выражении в США.

В 2018 году Harley-Davidson рассчитывает продать от 231 тыс. до 236 тыс. мотоциклов, рентабельность по операционной прибыли составит от 9% до 10%.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

ыъ ак*

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Тизер