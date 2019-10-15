Этот контент был опубликован 15 октября 2019 г. 8:55

Чикаго. 15 октября. ИНТЕРФАКС - Американская Harley-Davidson Inc. приостановила производство и поставки своего первого электрического мотоцикла в связи с обнаружением проблемы, касающейся оборудования для его зарядки.

В пресс-релизе производителя мотоциклов говорится, что он приостановил производство модели LiveWire для проведения испытаний с целью выявить причину проблемы. Компания не уточнила, когда возобновится производство.

При этом в сообщении Harley отмечается, что мотоциклы являются безопасными для вождения. Компания просит покупателей и дилеров пользоваться только профессиональными зарядными устройствами, доступными в дилерских центрах.

Изначально владельцы LiveWire могли заряжать электромотоциклы от обычной бытовой розетки в доме - этот процесс занимает около 10 часов. На зарядных станциях в дилерских центрах Harley это можно сделать примерно за час.

Harley делает ставку на электромотоциклы в расчете на стимулирование продаж в США, на своем ключевом рынке, поэтому приостановка производства представляет для нее серьезную проблему, пишет The Wall Street Journal. В июле компания ухудшила прогноз поставок мотоциклов и отчиталась о слабых квартальных результатах.

Акции Harley-Davidson на дополнительных торгах в Нью-Йорке снижаются на 0,9%.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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