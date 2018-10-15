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Этот контент был опубликован 15 октября 2018 г. 18:40 15.10.2018 - 18:40

Вашингтон. 15 октября. ИНТЕРФАКС - Два крупных подрядчика американского министерства обороны, Harris Corp. и L3 Technologies Inc., достигли соглашения о слиянии равных путем обмена акций, говорится в их совместном релизе.

В результате сделки, которая, как ожидается, завершится в первом полугодии 2019 года, будет образована компания с общей капитализацией порядка $33,5 млрд. В 2018 году совокупная выручка двух компаний прогнозируется на уровне $16 млрд, EBITDA - $2,4 млрд.

По условиям слияния, акционеры L3 получат по 1,3 акции Harris, и в итоге им будет принадлежать 46% объединенной компании. Её штаб-квартира будет располагаться в городе Мельбурн в штате Флорида.

Harris специализируется на системах связи для военных нужд, тогда как L3 производит широкий спектр товаров - от систем боевого управления и телекоммуникационного оборудования до систем навигации и приборов ночного видения.

Акции Harris в ходе торгов в понедельник дорожают на 9,8%, L3 - на 11%.

Служба финансово-экономической информации

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