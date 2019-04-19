Этот контент был опубликован 19 апреля 2019 г. 9:53

Вашингтон. 19 апреля. ИНТЕРФАКС - Телевизионная сеть HBO призвала президента США Дональда Трампа не использовать сериал "Ира престолов" в политических целях, сообщает агентство Bloomberg.

"Хотя мы и можем понять интерес к "Игре престолов" сейчас, когда начался последний сезон, мы предпочитаем, чтобы нашу интеллектуальную собственность не использовали в политических целях", - говорится в заявлении телесети.

Так HBO отреагировала на картинку, стилизованную под "Игру престолов", которую Д.Трамп разместил накануне в своем Twitter.

Д.Трамп опубликовал в изображение с надписью Game over (Игра окончена) после пресс-конференции генпрокурора Уильяма Барра, подтвердившего, что двухлетнее расследование спецпрокурора Роберта Мюллера не выявило сговора предвыборного штаба главы государства с Россией.

Сериал "Игра престолов" крайне популярен в США и во всем мире. Так, первую серию нового сезона сериала, вышедшую 15 апреля, в США в день премьеры, по подсчетам исследовательской компании Nielsen, посмотрели 17,4 млн человек. Для сравнения, за инаугурацией Д.Трампа по телевидению, по данным Nielsen, наблюдали 30,6 млн американцев.

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