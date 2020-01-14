Этот контент был опубликован 14 января 2020 г. 16:03

Вашингтон. 14 января. ИНТЕРФАКС - Китайская Huawei Technologies Co. В 2019 году вошла в десятку основных получателей патентов в США, свидетельствуют данные исследовательской компании IFI Claims Patents Services.

Благодаря Huawei, получившей в 2019 году 2,418 тыс. патентов, а также производителю электронных компонентов BOE Technology Group (2,177 тыс. новых патентов), Китай впервые обогнал Германию в рейтинге основных получателей патентов в США и занял четвертое место. Наибольшее количество патентов было выдано американским компаниям (49%), на втором месте располагается Япония (16%), на третьем - Южная Корея (7%).

Выдача патентов в США в 2019 году выросла на 15% к предыдущему году и достигла рекордного уровня - 333,53 тыс. штук.

Среди компаний лидерство в США сохранила американская International Business Machines Corp. (IBM), крупнейший мировой поставщик компьютерных услуг, которая в 2019 году получила рекордные 9,262 тыс. патентов. IBM возглавляет рейтинг уже 27-й год подряд.

Второе место заняла южнокорейская Samsung Electronics Co., третье - японская Canon Inc. В топ-10 также вошли Microsoft, Intel, LG Electronics, Apple и Ford.

При этом крупнейшим держателем патентов в мире является Samsung, а IBM располагается на втором месте.

Huawei, крупнейший в мире производитель телекоммуникационного оборудования и второй по количеству продаваемых устройств производитель смартфонов, оказался втянут в противостояние США и Китая в торговой сфере. В мае 2019 года США внесли Huawei в "черный список", поскольку, по мнению американских властей, она занималась сбором разведывательной информации в пользу китайского правительства - обвинения, которые компания неоднократно отвергала. В результате деятельность Huawei на американском рынке была значительно ограничена.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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