Пекин. 5 декабря. ИНТЕРФАКС - Китайская компания Huawei подала в американский суд протест против законопроекта Конгресса США о замене оборудования Huawei и ZTE, сообщили в четверг представители компании.
"Huawei - это китайская компания. Это единственное оправдание Вашингтона", - заявил представитель компании Сун Люпин в штаб-квартире Huawei в Шэньчжэне.
В ноябре стало известно, что Комитет по энергетике и торговле Палаты представителей Конгресса США единогласно одобрил законопроект о безопасных и надежных сетях связи, согласно которому Федеральной комиссии по связи придется подготовить программу оказания помощи малым и сельским поставщикам связи, чтобы "удалить подозрительное сетевое оборудование и заменить его более безопасным", стоимость программы оценивается в $1 млрд.
Законопроект является еще одной попыткой устранить угрозы, исходящие от телекоммуникационного гиганта Huawei, которые, по мнению американских политиков, позволяют китайскому правительству шпионить за гражданами США.
В марте этого года Huawei подала суд на правительство США в связи с введенным запретом на использование ее оборудования американскими государственными структурами.
Запрет введен статьей 889 закона о национальной обороне США от 2018 года. Он также лишает американские госструктуры права заключать контракты, предоставлять субсидии или кредиты третьим сторонам, которые приобретают оборудование или услуги Huawei.
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