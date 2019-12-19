Этот контент был опубликован 19 декабря 2019 г. 16:22

Шэньчжэнь. 19 декабря. ИНТЕРФАКС - Китайская Huawei Technologies Co. оптимистично настроена в отношении перспектив своего развития, несмотря на попытки Вашингтона ограничить деятельность компании в условиях торгового спора между США и Китаем.

В интервью медиакомпании Deutsche Welle председатель совета директоров Huawei Лян Хуа сказал, что он не испытывает беспокойства по поводу санкций, введенных Вашингтоном в отношении Huawei ранее в этом году.

"Решение правительства США внести Huawei в "черный список" лишь принесло нам много дополнительной работы", - сказал он, добавив, что компании было необходимо внести изменения в некоторую продукцию, а также обеспечить, чтобы поставки осуществлялись с соблюдением установленных сроков.

По оценке Лян Хуа, концерн продолжит расти даже без возможности вести бизнес в Штатах. В ближайшее время концерн планирует сконцентрироваться на развитии бизнеса в странах и регионах, где он до сих пор сохраняет присутствие, например, в Евросоюзе.

"Несмотря на давление, сейчас наша главная задача - выжить. В то же время мы стремимся, чтобы наша компания продолжала развиваться", - сказал он.

По его словам, Huawei исполняет законодательство по защите данных всех государств, где работает концерн. Кроме того, будучи поставщиком оборудования, компания не имеет доступа к данным пользователей, отметил он.

Huawei, крупнейший в мире производитель телекоммуникационного оборудования и второй по количеству продаваемых устройств производитель смартфонов, оказался втянут в противостояние США и Китая в торговой сфере. В мае США внесли Huawei в "черный список", поскольку, по мнению американских властей, она занималась сбором разведывательной информации в пользу китайского правительства - обвинения, которые компания неоднократно отвергала. В результате деятельность Huawei на американском рынке была значительно ограничена.

Примеру США последовали и некоторые другие страны. За последний год от использования продуктов Huawei в мобильных сетях отказались, в частности, Австралия, Япония, Новая Зеландия, Канада и Тайвань.

Правительство Германии пока воздерживается от введения запрета на использование телекоммуникационного оборудования Huawei для построения сетей связи пятого поколения (5G).

На прошлой неделе члены правящей коалиции во главе с канцлером ФРГ Ангелой Меркель представили законопроект, который накладывает ряд запретов на "ненадежных" поставщиков оборудования для сетей 5G. Хотя в документе нет конкретных упоминаний Huawei, он разрабатывался специально против китайской компании и был представлен после продолжительных дебатов на тему безопасности 5G.

Операторы связи в Германии выступают против отстранения Huawei от этого сегмента рынка, отмечая, что подобная мера приведет к повышению затрат и задержкам с развертыванием сетей 5G.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

ва ко пч

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!