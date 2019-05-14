Этот контент был опубликован 14 мая 2019 г. 20:12

Лондон. 14 мая. ИНТЕРФАКС - Китайская компания Huawei рассчитывает подписать с правительством Великобритании и другими странами соглашение, в рамках которого производитель гаджетов и телеком-оборудования гарантирует безопасность разработок сетей 5G, сообщают западные СМИ со ссылкой на представителя компании Лян Хуа.

"Мы хотели бы подписать соглашения с рядом правительств, в том числе с правительством Великобритании, в котором мы берем обязательства, что наше оборудование соответствует международным стандартам без элементов шпионажа", - заявил Лян Хуа журналистам во время визита в Лондон.

Ранее неоднократно звучали предостережения, что китайские власти якобы могут при помощи технологий Huawei следить за коммуникациями зарубежных государств и получать доступ к их критически важной инфраструктуре.

Huawei лишилась контрактов на поставку телекоммуникационного оборудования в США на фоне обвинений в том, что это оборудование используется для сбора информации в интересах властей КНР. При этом Вашингтон призывал партнеров по разведывательному альянсу Five Eyes, куда помимо США входят Великобритания, Австралия, Канада, Новая Зеландия, последовать его примеру.

Британская газета The Times утверждала в апреле, что ЦРУ сообщило союзникам США о получении Huawei финансирования от органов безопасности КНР. По данным ЦРУ, Huawei получает средства от Народно-освободительной армии Китая и от комиссии по национальной безопасности Коммунистической партии Китая, отмечала газета.

В начале мая премьер-министр Британии Тереза Мэй отправила в отставку министра обороны страны Гэвина Уильямсона. Как сообщалось, к такому решению она пришла по итогам внутреннего расследования в Совете национальной безопасности, которое было проведено в связи с несанкционированным раскрытием информации для СМИ по итогам заседания совета на прошлой неделе. На встрече совета было принято решение о том, что Лондон разрешит китайской компании Huawei помочь Британии с разработкой сети 5G.

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