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Этот контент был опубликован 29 июня 2018 г. 13:20 29.06.2018 - 13:20

Сеул. 29 июня. ИНТЕРФАКС - Главный исполнительный директор Hyundai Motor Group Чонг Монг Ку готовится сделать предложение о покупке автопроизводителя Fiat Chrysler Automobiles (FCA) и ждет снижения стоимости акций итало-американской компании, сообщает издание Asia Times со ссылкой на осведомленные источники.

По данным источников, Hyundai сделает предложение до собрания акционеров FCA в мае 2019 года, после которого, как ожидается, уйдет в отставку глава автоконцерна Серджио Маркьонне.

С.Маркьонне в марте этого года говорил о том, что FCA не планирует заключать сделки M&A ранее конца 2018 года.

Источники Asia Times отмечают, что инициатором готовящегося Hyundai предложения о покупке FCA является глава Elliott Management Пол Сингер - инвестор, имеющий долю в Hyundai. Он также является активным инвестором в итальянский рынок, владея долей в Telecom Italia и других компаниях.

П.Сингер приобрел долю в Hyundai общей стоимостью порядка $1 млрд, а также создал предпосылки для сближения с FCA: глава операций автоконцерна в EMEA Альфредо Алтавилла вошел в совет директоров Telecom Italia.

Акции Fiat Chrysler Automobiles подорожали на 2,9% на торгах в Милане в пятницу.

Служба финансово-экономической информации

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finance@interfax.ru

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