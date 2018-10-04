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Сеул. 4 октября. ИНТЕРФАКС - Южнокорейский автопроизводитель Hyundai рассчитывает на заключение специального инвестиционного контракта с Минпромторгом РФ до декабря текущего года и просит спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко оказать содействие этому процессу.

"Мы планируем увеличить наши инвестиции, сделать дополнительные инвестиции, и для этого мы оформили заявку в Минпромторг на новый специальный инвестиционный контракт. Мы сейчас ведем активные переговоры с Минпромторгом о подписании нового инвестиционного контракта. Мы надеемся, что мы подпишем этот договор", - сказал вице-президент Hyundai Motor Ян Ун Чхоль на встрече с В.Матвиенко в Сеуле.

По его словам, в декабре заканчивается соглашение о промсборке, поэтому компания до этого срока "хотела обязательно подписать новое инвестиционное соглашение".

"Осталось всего два месяца. И если у вас будет возможность обратиться к Денису Валентиновичу Мантурову с тем, чтобы он помог нам в ближайшее время подписать договор", - сказал вице-президент компании, обращаясь к В.Матвиенко.

Спикер Совета Федерации заверила, что обязательно это сделает.

Министр промышленности и торговли РФ Д.Мантуров ранее говорил, что заявка на СПИК Hyundai проходит процедуру согласования.

В июне сообщалось, что Hyundai подал в Минпромторг РФ заявку на заключение СПИКа. "Hyundai подал документы на заключение специнвестконтракта, планирует вложить около 27 млрд руб.", - говорил "Интерфаксу" представитель министерства. Других подробностей он при этом не привел. Hyundai в 2021 году намерен построить в Санкт-Петербурге завод по производству двигателей, его мощность составит до 150 тыс. единиц продукции в год. В феврале управляющий директор ООО "Хендэ Мотор СНГ" Алексей Калицев сообщал "Интерфаксу", что решение по строительству в России завода по производству двигателей будет принято в 2018 году. "Мы изучаем не только строительство собственными силами завода по выпуску двигателей, но также ведем консультации с российскими производителями относительно кооперации в области локализации компонентов. Опять же речь идет, в первую очередь, о составляющих двигателя и трансмиссии", - уточнял он.

Д.Мантуров в апреле говорил, что Минпромторг РФ рассчитывает подписать специнвестконтракт на строительство завода двигателей с Hyundai до конца года.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин отмечал, что речь идет о выпуске дизельных двигателей, классических ДВС и гибридных двигателей. Для развития производства у Hyundai зарезервирован участок в Петербурге площадью около 200 га. "По моему опыту инвестиции в такие проекты составляют до полумиллиарда долларов", - отмечал он.

Нyundai производит автомобили в РФ на заводе компании в Петербурге. Предприятие начало работу в сентябре 2010 года, выпускает модели Hyundai Solaris, Hyundai Сreta и Kia Rio. Автомобили марки также производятся на мощностях калининградского "Автотора" (HyundaiSanta Fe, Hyundai Grand Santa Fe, HyundaiElantra, Hyundai Tucson).

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Интерфакс