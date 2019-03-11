Доха. 11 марта. ИНТЕРФАКС - Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) проведет с Всероссийской федерацией легкой атлетики (ВФЛА) встречу для обсуждения выполнения российской стороной критериев, необходимых для восстановления статуса федерации, после чего примет решения о дальнейших действиях, заявил глава рабочей группы IAAF Руне Андерсен.

"Рабочая группа сегодня написала ВФЛА с просьбой о разъяснениях. Мы также заявили, что хотим провести личную встречу, чтобы получить разъяснения в полном объеме. В зависимости от исхода этой встречи мы обсудим то, как наша расследовательская группа будет работать с этими обвинениями", - сказал Р.Андерсен на брифинге по итогам заседания совета IAAF.

Он напомнил, что для восстановления статуса ВФЛА остаются два ключевых требования.

"Во-первых, выплата остающегося долга. Россия выразила несколько возражений по поводу того, как будут производиться выплаты, IAAF разберется с ними в ближайшее время. Во-вторых, получение данных и проб от Московской (антидопинговой) лаборатории. Эти данные в настоящее время обрабатываются, WADA устанавливает их достоверность, они подтвердили, что направят их в IAAF в приоритетном порядке", - добавил Р.Андерсен.

По его словам, в международную ассоциацию также поступила информация о том, что в России вновь приступили к работе тренеры, связанные с системой, в отношении которой ранее выдвигались обвинения в использовании допинга, что противоречит ранее полученным IAAF гарантиям от российской стороны, что она "диссициировалась от старого режима". Эта информация также запрошена у российской стороны, добавил глава рабочей группы.

После того, как все критерии будут выполнены, рабочая группа будет рекомендовать восстановить ВФЛА в правах, сказал Р.Андерсен.

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