Этот контент был опубликован 23 сентября 2019 г. 18:11

Москва. 23 сентября. ИНТЕРФАКС - Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) решила продлить отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) от членства в IAAF.

Соответствующее заявление сделал глава рабочей группы IAAF по восстановлению ВФЛА Руне Андерсен на пресс-конференции в Дохе.

Членство ВФЛА в IAAF было приостановлено в ноябре 2015 года на фоне допингового скандала. Российские легкоатлеты могут участвовать в международных стартах только в нейтральном статусе. Разрешение на выступление в нейтральном статусе выдает IAAF.

Таким образом, на ЧМ в Катаре россияне выступят в нейтральном статусе.

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