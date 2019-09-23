Этот контент был опубликован 23 сентября 2019 г. 21:08

*** В IAAF ожидают в ноябре узнать о результатах проверки данных о манипуляциях с базой данных московской лаборатории

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Москва. 23 сентября. ИНТЕРФАКС - Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) решила продлить отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) от членства в IAAF.

Соответствующее заявление сделал глава рабочей группы IAAF по восстановлению ВФЛА Руне Андерсен на пресс-конференции в Дохе. Он пояснил, что РФ не выполняет ряд требований IAAF. В частности, по словам Андерсена, одна из проблем "связана со спортсменами, которые продолжают работать с дисквалифицированными тренерами".

Кроме того, он подчеркнул, что на решение IAAF повлияли и сообщения о возможных манипуляциях с базой данных из московской лаборатории. Информацию об этой проблеме в IAAF получили от Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Athletics Integrity Unit - независимой дисциплинарной структуры. Теперь в IAAF ожидают результатов проверки информации об изменениях в базе данных.

"Нам сказали, что информация об этом будет обнародована в ноябре", - заявил Андерсен.

Членство ВФЛА в IAAF было приостановлено в ноябре 2015 года на фоне допингового скандала. Российские легкоатлеты могут участвовать в международных стартах только в нейтральном статусе. Разрешение на выступление в нейтральном статусе выдает IAAF.

Таким образом, на ЧМ в Катаре россияне выступят в нейтральном статусе.

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