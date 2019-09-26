Этот контент был опубликован 26 сентября 2019 г. 10:28

Лондон. 26 сентября. ИНТЕРФАКС - Третья по величине авиагруппа в Европе International Consolidated Airlines Group S.A. (IAG), в состав которой входят British Airways и Iberia, предупредила, что забастовки пилотов и снижение цен на билеты отрицательно скажутся на годовой прибыли.

Как сообщается в пресс-релизе группы, ее операционная прибыль без учета разовых статей будет на 215 млн евро ниже показателя 2018 года по проформе. Провозная емкость, как ожидается, в этом году увеличится на 4%, а не на 5%, как прогнозировалось ранее.

"Большинство авиакомпаний понижают свои целевые показатели роста провозной емкости в четвертом квартале и в 2020 году, - заявил главный исполнительный директор IAG Уилли Уолш. - Ряд авиаперевозчиков, более слабых, либо исчезают, либо существенно сокращают провозную емкость".

British Airways этим летом столкнулась с первой с 1979 года забастовкой пилотов, которая привела к отмене более 2300 рейсов и нанесла компании ущерб в размере 137 млн евро, по данным агентства Bloomberg.

British Airways предложила увеличить зарплату пилотов на 11,5% в течение трех лет. Новых переговоров с профсоюзом пилотов британских авиакомпаний (British Airline Pilots Association, BALPA) не проводилось, и это предложение остается в силе, говорится в пресс-релизе.

Котировки акций IAG в ходе торгов в Лондоне в четверг снижаются на 1,8%.

Помимо British Airway и Iberia, IAG владеет бюджетными авиакомпаниями Vueling и Aer Lingus.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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