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Этот контент был опубликован 4 июня 2018 г. 10:22 04.06.2018 - 10:22

Москва. 4 июня. ИНТЕРФАКС - Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) снизила прогноз совокупной чистой прибыли мировых авиакомпаний в 2018 г. с ожидавшихся в декабре $38,4 млрд до $33,8 млрд.

Выручка перевозчиков, согласно прогнозу, составит $834 млрд, что на 10,7% превышает результат 2017 года.

Основными драйверами пересмотра прогноза чистой прибыли являются растущие затраты авиакомпаний, в первую очередь, на топливо и рабочую силу, указывает IATA. Среднегодовая стоимость нефти марки Brent, по оценке организации, составит $70/баррель. Это на 27,5% превышает показатель 2017 года и на 16,7% - предыдущий прогноз экспертов. При этом стоимость авиатоплива, как ожидается, вырастет на 25,9%, до $84/баррель. Расходы на топливо составят более 24% от общих операционных расходов авиакомпаний.

Вместе с тем ожидается и рост капитальных затрат: в 2018 году авиакомпаниям будет поставлено более 1,9 тыс. самолетов против 1,722 тыс. по итогам 2017 года.

Пассажирские авиаперевозки, по прогнозам IATA, в 2018 году увеличатся на 7%. Это меньше, чем годовой рост в 8,1%, зафиксированный в 2017 году, но все же быстрее, чем в среднем за 20 лет (5,5%) шестой год подряд.

В 2017 г. авиакомпании заработали рекордные $38 млрд, тогда как оценка IATA была на уровне $34,5 млрд. Однако расхождение цифр эксперты организации объясняют единовременными налоговыми льготами, которые привели к увеличению прибыли.

IATA объединяет 290 авиакомпаний, которые выполняют более 80% всех общемировых воздушных перевозок.

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