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Этот контент был опубликован 16 июля 2018 г. 10:56 16.07.2018 - 10:56

Мумбаи. 16 июля. ИНТЕРФАКС - ICICI Bank, один из крупнейших банков Индии, объявил о проведении очередного внутреннего расследования - в этот раз речь идет о нарушениях в отношении 31 ссудного счета, о которых сообщил некий информатор.

По данным информатора, банк завышал показатели прибыли, по крайней мере, на $1,3 млрд в течение восьми лет, откладывая создание резервов на возможные потери по проблемным ссудам.

Для проведения внутреннего расследования ICICI нанял юридическую компанию Panag and Babu, специализирующуюся на раскрытии служебных преступлений, пишет газета The Economic Times.

В июне ICICI объявил о начале независимого расследования в отношении главного исполнительного директора банка Чанды Кочхар после поступления анонимных обвинений в ее адрес.

В частности, банк получил анонимные сообщения о том, что Ч.Кочхар вела взаимовыгодное сотрудничество с рядом заемщиков банка в личных интересах, а также допускала нарушение регулятивных норм в сфере конфликта интересов.

Совет директоров ICICI нанял бывшего судью Б.Н.Шрикришну для расследования поступивших данных. Он также займется расследованием дела о нарушениях в отношении ссудных счетов.

Ч.Кочхар отправлена в отпуск на время расследования.

Акции ICICI подешевели на 4,7% в понедельник.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

пк мв

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