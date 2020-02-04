Этот контент был опубликован 4 февраля 2020 г. 14:04

Москва. 4 февраля. ИНТЕРФАКС - Бывший нападающий сборной России Алексей Яшин включен в Зал славы Международной федерации хоккея (IIHF).

Как сообщается на сайте IIHF, церемония награждения пройдет 24 мая в Цюрихе, в день финала чемпионата мира-2020.

46-летний Яшин - чемпион мира-1993, бронзовый призер ЧМ-2005, серебряный призер ОИ-1998 и бронзовый - ОИ-2002 в составе сборной России. Он был капитаном национальной команды страны.

На клубном уровне в СССР защищал цвета "Автомобилиста", в России - московских "Динамо", ЦСКА, ярославского "Локомотива" и петербургского СКА. Также он выступал в клубах НХЛ "Оттава Сенаторс" и "Нью-Йорк Айлендерс". Завершил игровую карьеру в 2012 году, последним клубом Яшина был ЦСКА.

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