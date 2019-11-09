Этот контент был опубликован 9 ноября 2019 г. 15:09

Вашингтон. 9 ноября. ИНТЕРФАКС - Социальная сеть Instagram на время скроет в США информацию о числе лайков, которые собирают публикации пользователей, сообщает издание Wired со ссылкой на гендиректора Instagram Адама Моссери.

Тестирование затронет только часть аккаунтов в США, отметил он.

"Я объявляю, что мы начнем тестирование (скрытых лайков - ИФ) в США на следующей неделе. Не на всей территории США", - заявил Моссери.

Количество поставленных лайков сможет увидеть только сам пользователь, сделавший публикацию. Остальные пользователи смогут увидеть информацию об одном или нескольких аккаунтах, оценивших публикацию, и надпись "и другие".

По словам гендиректора Instagram, отказываясь от демонстрации лайков, социальная сеть пытается снизить стремление к конкуренции среди пользователей и "дать им больше пространства, чтобы общаться".

В то же время, действия Instagram вызвали критику со стороны некоторых пользователей, которые полагают, что отсутствие лайков будет мешать популярным аккаунтам в заключении рекламных контрактов.

Социальная сеть уже протестировала нововведение в Канаде, Австралии, Новой Зеландии, Японии, Ирландии, Италии и Бразилии.

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