Этот контент был опубликован 6 апреля 2020 г. 17:20

Лондон. 6 апреля. ИНТЕРФАКС - Британский производитель автомобилей премиум-класса Jaguar Land Rover (JLR) запустил производство защитных лицевых экранов для медработников на своих мощностях из-за дефицита медицинских масок, сообщила пресс-служба компании.

Процесс производства налажен на площадке для 3D-печати в центре JLR в Гейдоне.

"Производство медицинских защитных экранов было запущено на фоне дефицита средств индивидуальной защиты для медицинских сотрудников, работающих на передовой борьбы с COVID-19. Каждый защитный экран для лица предназначен для многоразового использования и может легко разбираться и очищаться, что является большим преимуществом в условиях нехватки защитных средств", - говорится в сообщении компании.

Защитные лицевые экраны производятся в специально отведенной для этого чистой зоне, чтобы избежать риска загрязнения экранов перед их отправкой медикам.

Владельцем британского автопроизводителя JLR является индийский конгломерат Tata Motors (SPB: TTM) Ltd.

В 2019 г. в 127 странах было реализовано 557,706 тыс. автомобилей Jaguar и Land Rover.

Служба финансово-экономической информации

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