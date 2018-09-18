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Этот контент был опубликован 18 сентября 2018 г. 17:02 18.09.2018 - 17:02

Бирмингем. 18 сентября. ИНТЕРФАКС - Крупнейший британский автопроизводитель Jaguar Land Rover (JLR) перевел на трехдневную рабочую неделю 1 тыс. сотрудников своего предприятия, расположенного рядом с Бирмингемом.

Такое решение принято из-за сокращения спроса на автомобили с дизельным двигателем, а также опасений, связанных с условиями Brexit, пишет CNN Money.

В компании отмечают, что сотрудники будут получать зарплату в полном объеме, несмотря на уменьшение числа рабочих часов.

Переход на трехдневную рабочую неделю с пятидневной позволит избежать сокращения рабочих мест и поддерживать работу предприятия вплоть до Рождества, сообщили изданию в компании.

"В свете продолжающегося давления на автомобильный сектор, мы вносим временные корректировки в производственный план нашего предприятия в Касл Бромвиче (Castle Bromwich)", - говорится в пресс-релизе JLR.

Продажи автомобилей с дизельными двигателями резко упали в Великобритании на фоне ужесточения требований для этого сегмента после "дизельного" скандала с участием Volkswagen. В 2017 году продажи таких машин в стране сократились на 30%, свидетельствуют данные британского Общества производителей и продавцов автомобилей (Society of Motor Manufacturers and Traders, SMMT).

Негативным фактором для британских автопроизводителей также является неопределенность в отношении возможных последствий Brexit, заставляющая граждан страны откладывать крупные покупки.

"Мы сталкиваемся с рядом вызовов, и Brexit - лишь один из них, - заявил представитель JLR. - Однако он далеко не единственный".

Ранее в этом месяце гендиректор компании Ральф Спет предупредил, что десятки тысяч сотрудников JLR могут потерять рабочие места в случае неблагоприятных условий выхода Великобритании из Евросоюза.

В обращении к британскому премьер-министру Терезе Мэй он заявил, что автопроизводитель может быть вынужден остановить производственные линии, если каналы поставок будут закрыты после Brexit, который произойдет 29 марта 2019 года.

Владельцем JLR является индийская Tata Motors.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

пк им

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