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Этот контент был опубликован 14 июня 2018 г. 14:58 14.06.2018 - 14:58

Сан-Франциско. 14 июня. ИНТЕРФАКС - Калифорнийским стартапом Ethos Life, который хочет преобразить систему страхования жизни в США, заинтересовались не только профессиональные инвесторы, но и звезды кино, музыки и спорта.

Стоящая за стартапом компания Ethos Technologies Inc. в июне привлекла $11,5 млн в рамках раунда финансирования, участниками которого стали актеры Уилл Смит и Роберт Дауни-младший, рэпер Jay-Z и баскетболист Кевин Дюрант, пишет San Francisco Business Times.

Также в число инвесторов вошли компания Sequoia Capital, которая получит место в совете директоров Ethos, и Стэнфордский университет.

Создатели Ethos Life Питер Колис и Лингке Ванг обещают существенно упростить процесс страхования жизни: избавиться от посредников, отказаться от большинства диагностических исследований, ускорить выдачу полисов и снизить их стоимость.

На данный момент страховые полисы Ethos, андеррайтером которых является Assurity Life Insurance Co. из Небраски, можно получить в 49 штатах. Исключением стал Нью-Йорк, в котором действуют едва ли не самые жесткие правила страхования в США.

По словам П.Колиса, полис можно оформить за 10 минут, самый дешевый вариант стоит $6 в месяц - в несколько раз меньше, чем у традиционных страховщиков. Цены варьируются в зависимости от возраста и состояния здоровья, которое оценивают сами потребители.

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