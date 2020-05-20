Этот контент был опубликован 20 мая 2020 г. 13:59

Сент-Луис. 20 мая. ИНТЕРФАКС - Американская Johnson & Johnson (J&J), крупнейший мировой производитель медицинских товаров, перестанет продавать в США и Канаде детскую присыпку на основе талька, которая стала причиной многочисленных судебных исков к компании.

В сообщении J&J говорится, что "спрос на присыпку Johnson's Baby Powder в Северной Америке снижается, что в значительной степени обусловлено изменениями в привычках потребителей и усугубляется дезинформацией относительно безопасности продукта и постоянными исковыми разбирательствами".

При этом компания настаивает на безвредности производимой ею присыпки на основе талька. "Десятилетия научных исследований медицинских экспертов во всем мире подтверждают безопасность нашего продукта", - отмечается в пресс-релизе.

Решение о прекращении продаж было принято в рамках оценки портфеля продукции, проведенной в марте в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19. По данным компании, на долю Johnson's Baby Powder приходится примерно 0,5% продаж потребительской продукции J&J в Северной Америке.

На рынках США и Канады компания продолжит продавать присыпку на основе кукурузного крахмала, а средство с тальком будет реализовываться ритейлерами до тех пор, пока не будут распроданы остатки на складах в этом регионе. В других странах, где сохраняется высокий спрос на этот продукт, будут по-прежнему продаваться оба типа детской присыпки - на основе талька и кукурузного крахмала.

В 2018 году суд присяжных в американском штате Миссури обязал Johnson & Johnson выплатить $4,69 млрд по иску, который был подан от лица 22 женщин, утверждающих, что они заболели раком в результате использования присыпки Johnson's Baby Powder.

В общей сложности по состоянию на март в суды США поступили иски к компании от порядка 19,4 тыс. истцов, по данным издания The Wall Street Journal. Истцы утверждают, что присыпка J&J вызывает рак яичников, а также мезотелиому - редкую форму рака тканей, выстилающих внутренние органы.

Акции J&J в ходе предварительных торгов в среду дорожают на 0,7%.

ва ко ав*

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