Этот контент был опубликован 9 сентября 2019 г. 19:09

Нью-Йорк. 9 сентября. ИНТЕРФАКС - Аналитики JPMorgan Chase & Co. создали индекс, оценивающий воздействие заявлений президента США Дональда Трампа в соцсети Twitter на доходность американских гособлигаций.

Слова руководителя страны оказывают "статистически значимое" влияние на рынок, особенно они сказываются на волатильности двух- и пятилетних казначейских обязательств, сообщило агентство Bloomberg.

Индекс Volfefe назван по аналогии с твитом Трампа, где фигурировало загадочное слово "covfefe".

Количество двигающих рынки твитов президента резко увеличилось за последний месяц, при этом комментарии с такими словами, как "Китай", "миллиард", "продукты", "демократы" и "великий", с наибольшей вероятностью воздействуют на котировки, обнаружили аналитики.

"Торговая и денежно-кредитная политика все чаще становятся объектом внимания власти, и все комментарии, от выражения случайных настроений до кажущегося формальным изъявления политических намерений, мгновенно распространяются по всему миру через эту тщательно изучаемую соцсеть, - говорится в заявлении JPMorgan. - В результате динамику цен широкого круга активов, от отдельных акций до макропродуктов, все больше определяет ряд твитов главнокомандующего".

Согласно анализу банка, с начала 2016 года Трамп публиковал в среднем около 10 твитов в день, а после инаугурации в 2017 году было обнародовано 10 тыс. твитов. Активность президента в Twitter достигла минимума в 5 твитов в день в преддверии официальной инаугурации, но существенно возросла с конца 2018 года, при этом самое большое количество твитов за последние четыре года наблюдалось в последние месяцы.

По оценкам аналитиков Citigroup, около 10% президентских твитов с ноября 2016 года привлекло внимание американских рынков. В последнее время они в большей степени были сосредоточены на долларе и Федеральной резервной системе.

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