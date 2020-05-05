Этот контент был опубликован 5 мая 2020 г. 12:37

Лондон. 5 мая. ИНТЕРФАКС - Нидерландский авиаперевозчик KLM во вторник частично возобновляет полеты в некоторые города Европы, пишет газета The Guardian.

В частности, теперь авиакомпания будет выполнять рейсы из Амстердама в Барселону, Мадрид, Рим, Милан, Будапешт, Прагу, Варшаву и Хельсинки.

С 11 мая пассажиры авиакомпании будут обязаны носить собственные маски и скрывать лицо. Также лицо допускается скрыть под плотным шарфом. Проверять пассажиров будут на выходе к самолету, если у пассажира не окажется маски или шарфа, авиакомпания выдаст ему маску. Если у авиакомпании они закончатся, то такого пассажира не допустят к полету.

Эта мера будет действовать вплоть до конца августа.

До этого компания выполняла примерно 10% своих рейсов.

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