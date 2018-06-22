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Этот контент был опубликован 22 июня 2018 г. 13:44 22.06.2018 - 13:44

Лос-Анджелес. 22 июня. ИНТЕРФАКС - Калифорнийский стартап Lime на этой неделе вышел на международный рынок, запустив программу краткосрочной аренды электросамокатов в Париже, сообщает The Financial Times.

В США сервис Lime быстро приобрел популярность и привлек значительные инвестиции (около $350 млн), но вызвал нарекания и споры, в том числе из-за угрозы безопасности пешеходов. Парижский опыт позволит компании оценить спрос на такого рода услуги в Европе.

Lime удалось опередить конкурирующую компанию Bird и стать первым американским стартапом, запустившим сервис шеринга электросамокатов в другой стране.

Компания Lime была основана в 2017 году и изначально занималась прокатом велосипедов. На данный момент предлагаемые компанией услуги доступны на территории более 70 городов, преимущественно в США.

В Берлине и Франкфурте Lime предлагает напрокат обычные и электрические велосипеды. Компания планирует представить программу аренды электрических самокатов в более чем 25 европейских странах к концу 2018 года.

Самокат можно арендовать через мобильное приложение, поездка будет стоить несколько долларов. После прибытия в пункт назначения его можно оставить в любом месте.

Служба финансово-экономической информации

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