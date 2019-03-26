Этот контент был опубликован 26 марта 2019 г. 17:54

Лондон. 26 марта. ИНТЕРФАКС - Крупнейший и старейший страховой рынок мира Lloyd's of London выработал план действий, который, как ожидается, позволит свести к минимуму число домогательств на рабочем месте и защитить сотрудников представленных на нем компаний, пишет Financial Times.

В частности, гендиректор Lloyd's of London Джон Нил объявил о создании независимой горячей линии для сообщений о подобных проблемах и защите добровольных информаторов. Кроме того, рассматривается вопрос о пожизненном запрете на участие в работе страхового рынка для нарушителей.

Предложения были согласованы в понедельник, на экстренно созванном совещании руководителей страховой отрасли.

На прошлой неделе в статье в Bloomberg Businessweek описывалась глубоко укоренившаяся культура неподобающего отношения к сотрудницам в Lloyd's of London на примере 18 женщин, работавших в таких ведущих страховых компаниях и брокерах, как Aspen Insurance, Arthur J. Gallagher & Co., Marsh & McLennan, Munich Re. Они рассказали о нежелательных прикосновениях, пьяных домогательствах, угрозах насилия.

Британские парламентарии, включая руководителей профильных комитетов, осудили сложившую в Lloyd's of London практику и потребовали немедленных изменений.

Lloyd's of London прослеживает свою историю с 1689 года. В конце XVII века в кофейне Эдварда Ллойда собирались судовладельцы, купцы и моряки, обменивались новостями, заключали договоры фрахта и страхования судов и грузов. Как корпорация объединение действует с 1871 года, когда этот статус был закреплен актом британского парламента.

Деятельность корпорации обеспечивается брокерами и синдикатами андеррайтеров Lloyd's, которые получают предложения о страховании и перестраховании только через брокеров. Андеррайтеры Lloyd's, прежде чем стать членами корпорации, должны внести в нее довольно значительную сумму. Андеррайтеры сгруппированы в синдикаты, у каждого из которых есть свой руководитель. Ответственность индивидуальных членов (так называемых "имен Lloyd's") не ограничена.

Lloyd's of London работает более чем в 200 странах и территориях мира.

Служба финансово-экономической информации

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