Этот контент был опубликован 3 декабря 2019 г. 11:44

Вашингтон. 3 декабря. ИНТЕРФАКС - Корпорация Lockheed Martin получила контракт на сумму 989 млн долл. на разработку разделяющегося гиперзвукового комплекса под названием "Оружие быстрого реагирования воздушного базирования" (Air Launched Rapid Response Weapon - ARRW) для оснащения стратегических бомбардировщиков, сообщил Пентагон.

Сделка включает проработку проекта ARRW, проведение испытаний и подготовку изделия к серийному производству.

По официальной информации, скорость боевого блока будет значительно выше 5 Маха для гарантированного преодоления самой современной системы противоракетной обороны. Завершение работ по созданию ракеты намечено на 2021 год, а постановка на вооружение ВВС планируется уже в 2022 году.

Все работы по контракту должны быть завершены до 31 декабря 2022 года.

ВВС США провели первые летные испытания гиперзвукового оружия ARRW, или AGM-183A, 12 июня 2019 года. В рамках испытаний боевые блоки не применялись. Конструктивно ARRW является твердотопливной аэробаллистической ракетой с боевой частью, роль которой выполняет отделяемый гиперзвуковой боевой блок, имеющий ракетный двигатель Tactical Boost Glide.

Гиперзвуковой летательный аппарат, способный маневрировать в атмосфере с использованием аэродинамических сил, отличается от других систем вооружений исключительной сложностью перехвата.

По неофициальным данным, скорость данного боевого блока может достигать 20 Маха. Первые варианты ARRW могут получить ядерную боевую часть.

Кроме того, Корпорация Lockheed Martin в настоящее время также работает над программой "Гиперзвуковое обычное ударное оружие" (Hypersonic Conventional Strike Weapon - HCSW). Это программа создания и испытания гиперзвуковой ракеты в обычном оснащении для базирования на стратегических бомбардировщиках B-52, которая также способна прорывать системы ПВО большой дальности.

Как сообщалось, ВКС России уже располагают гиперзвуковым комплексом "Кинжал", которым оснащаются истребители-перехватки МиГ-31.

На опытно-боевом дежурстве стоят десять МиГ-31 с гиперзвуковым комплексом "Кинжал", сообщил в мае прошлого года Юрий Борисов, который тогда был заместителем министра обороны РФ (ныне вице-премьер по ОПК).

"Это - современное оружие: гиперзвуковая ракета повышенной дальности, которая, по сути, может преодолевать системы ПВО и противоракетной обороны. Неуязвима и обладает очень серьезным боевым могуществом и потенциалом", - сказал тогда Борисов.

В феврале текущего года ракеты "Кинжал" завершили с успехом испытания в непростых погодных условиях, поразив мишени размером не больше, чем с легковой автомобиль на дальности в тысячу км. 10 августа впервые было публично продемонстрировано применение ракет "Кинжал" на конкурсе "Авиадартс" Армейских международных игр - 2019, проходившем на полигоне Дубровичи.

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