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Этот контент был опубликован 1 июня 2018 г. 19:30 01.06.2018 - 19:30

(добавлен комментарий Citi в 6-м абзаце)

Москва. 1 июня. ИНТЕРФАКС - Лондонская фондовая биржа (LSE) вновь продлила сроки торгов глобальными депозитарными расписками (GDR) компании En+ Group Олега Дерипаски по правилу Reg S. Решение биржи последовало за сообщением OFAC (структура Минфина США, отвечающая за правоприменение в области санкций), которая накануне продлила срок выхода американских инвесторов из акционерного капитала и долга подпавших 6 апреля под санкции En+, "РусАла" и группы "ГАЗ" (MOEX: GAZA) на два месяца - до 5 августа.

В связи с поступившей информацией биржа не будет приостанавливать торги GDR En+ с 1 июня, как это планировалось ранее, говорится в сообщении LSE. Биржа продолжит следить за ситуацией и будет информировать о возможных изменениях, отмечается в сообщении.

Биржа переносит полную остановку торгов GDR En+ уже во второй раз. Торги депозитарными расписками En+ по правилу 144А для квалифицированных американских инвесторов были остановлены еще 9 апреля - в первый торговый день после объявления о новых санкциях.

Торги по правилу Reg S для всех инвесторов планировалось остановить сначала со 2 мая, затем срок торгов был продлен до 1 июня. Остановка торгов привязана к решению OFAC о выходе американских инвесторов из капитала и долга санкционных компаний, эта структура также уже переносила дедлайн: сначала права на акционерный капитал и долг резиденты США должны были передать до 7 мая, затем этот период был продлен до 6 июня.

В сообщении LSE, опубликованном в пятницу, информации о новых сроках возможной приостановки торгов бумагами En+ не содержится.

В свою очередь, Citi, являющийся депозитарием En+, сообщил, что продлевает возможность операций с расписками компании по всем программам до 31 июля. Держатели GDR компании могут обратиться в банк-депозитарий и получить обыкновенные акции вместо расписок. Американские граждане до 5 августа должны будут избавиться и от акций En+, полученных в результате конвертации, напоминает в своем сообщении Citi.

En+ стала публичной в ноябре 2017 года, объем IPO, которое прошло на LSE, составил $1,5 млрд. Цена размещения составила $14 за GDR, из-за санкций компания потеряла большую часть своей капитализации в Лондоне. Депозитарные расписки En+ также торгуются на "Московской бирже" (MOEX: MOEX).

"РусАл" (MOEX: RUALR) и группа "ГАЗ" имеют шанс на снятие санкций, если их основной владелец О.Дерипаска откажется в них от контроля, сообщил ранее Минфин США. Официальных заявлений об En+ Минфин США не делал, но, по данным агентства Bloomberg, санкции с En+ Group могут быть сняты, если бизнесмен снизит свою долю примерно до 40% с нынешних 66% (еще 11,4% принадлежит членам его семьи, в том числе Полине Дерипаске). Через En+ Group О.Дерипаска контролирует 48,13% акций "РусАла".

En+ поддерживает тесные контакты с министерством финансов США, но ей нужно время до середины лета, чтобы подготовить план действий по удовлетворению требований Вашингтона для снятия санкций, сообщил в четверг в интервью Reuters председатель совета директоров компании En+ Грег Баркер.

Этот план, как сообщалось, помимо снижения доли О.Дерипаски в En+ (и, через нее, в "РусАле"), также предусматривает выход бизнесмена из органов управления обеих компаний. Он уже покинул советы директоров "РусАла" и En+.

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