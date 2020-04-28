Этот контент был опубликован 28 апреля 2020 г. 18:43

Берлин. 28 апреля. ИНТЕРФАКС - Германская авиакомпания Lufthansa выступает против назначения двух членов совета директоров правительством страны в обмен на финансовую помощь, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

Lufthansa может получить максимальную государственную поддержку, предоставляемую отдельной авиакомпании, - 9 млрд евро ($9,77 млрд). Помощь будет включать выделение денежных средств в обмен на акции, а также заем, сообщили источники.

Руководство Lufthansa опасается, что другие правительства могут также потребовать предоставления им мест в совете директоров в обмен на помощь, что нарушит баланс в этом органе управления. Помимо германского правительства, авиаперевозчик ожидает помощи от властей Австрии, Бельгии и Швейцарии, где присутствуют входящие в группу Lufthansa авиакомпании.

В совет директоров Lufthansa уже входят представители профсоюзов. Руководство авиакомпании обеспокоено тем, что присутствие в нем двух директоров, назначаемых правительством, усилит позиции рабочих, если правительство будет голосовать вместе с профсоюзами.

Lufthansa также выступает против получения помощи в виде займа, поскольку это увеличит долговую нагрузку на авиакомпанию.

Авиаперевозчик сообщил правительству, что он может рассмотреть возможность процедуры банкротства, если не удастся согласовать условия предоставления помощи, сообщил источник WSJ в руководстве Lufthansa.

Ранее в апреле правительство США согласовало с американскими авиакомпаниями предоставление им финансовой помощи, часть из которой будет выделена в качестве займов под низкий процент. American Airlines Group, в частности, получит финансирование в размере $5,8 млрд, включая $1,7 млрд. Delta Air Lines в общей сложности получит от государства $5,4 млрд, United Airlines Holdings - $5 млрд.

В прошлую пятницу министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр сообщил, что правительство страны предоставит авиакомпании Air France-KLM помощь в размере 7 млрд евро. Авиаперевозчик также ожидает поддержки от правительства Нидерландов, которое заявило, что намерено выделить от 2 млрд до 4 млрд евро.

мй аш ав*

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