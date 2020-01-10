Этот контент был опубликован 10 января 2020 г. 14:51

Берлин. 10 января. ИНТЕРФАКС - Авиакомпании группы Lufthansa приостанавливают полеты в Тегеран до 20 января включительно, сообщил "Интерфаксу" в пятницу представитель пресс-службы концерна.

"Группа компаний Lufthansa приостанавливает полеты в Тегеран до 20 января включительно", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в Иран осуществляют рейсы две авиакомпании концерна - Lufthansa и Austrian Airlines, полеты проводятся из Франкфурта-на-Майне и из Вены.

"Есть еще одно направление в Иране, город Эрбиль, туда полеты продолжаются - силами Austrian Airlines из Вены. Сегодня был один рейс, следующий будет 14 января", - указал представитель концерна.

Американская разведка пришла к выводу, что украинский пассажирский самолет, разбившийся близ Тегерана, был сбит двумя ракетами иранского комплекса SA-15 (так по классификации США и НАТО называется комплекс российского производства "Тор-М1"), сообщал CNN.

Власти ряда западных стран заявили, что по их данным, вероятно, самолет был сбит иранскими военными по ошибке.

Иран все обвинения отвергает.

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