Этот контент был опубликован 10 января 2020 г. 15:42

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Берлин. 10 января. ИНТЕРФАКС - Авиакомпании группы Lufthansa приостанавливают полеты в Тегеран до 20 января включительно, сообщил "Интерфаксу" в пятницу представитель пресс-службы концерна.

"Группа компаний Lufthansa приостанавливает полеты в Тегеран до 20 января включительно", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в Иран осуществляют рейсы две авиакомпании концерна - Lufthansa и Austrian Airlines, полеты проводятся из Франкфурта-на-Майне и из Вены.

Также Austrian Airlines летает в Эрбиль (Ирак), туда полеты продолжаются, указал собеседник агентства.

Американская разведка пришла к выводу, что украинский пассажирский самолет, разбившийся близ Тегерана, был сбит двумя ракетами иранского комплекса SA-15 (так по классификации США и НАТО называется комплекс российского производства "Тор-М1"), сообщал CNN.

Власти ряда западных стран заявили, что по их данным, вероятно, самолет был сбит иранскими военными по ошибке.

Иран все обвинения отвергает.

Как сообщают СМИ, ряд других авиакомпаний также прекращает на время полеты в регион. Нидерландская авикакомпания KLM заявила, что ее рейсы будут проходить по другому маршруту, в облет Ирана и Ирака.

1тф

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